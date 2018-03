Vlaming stond hele nacht vast op ondergesneeuwde snelweg in Frankrijk: "Alle lichten waren uit, raar gevoel"

Patrick Demuynck vertrok om 11 uur gisterenochtend aan de Costa Brava in Spanje. Normaal had hij tegen de avond in Dijon moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Tot aan Perpignan ging het allemaal vrij vlot, maar eens daar raakte hij nauwelijks nog vooruit. "Ik denk dat we nog zo'n 60 kilometer hebben kunnen rijden. Het verkeer zat volledig dicht."

"Vanaf 20 uur zijn we geen meter meer vooruit geraakt", zegt de man. "We hebben moeten slapen in de auto. Alle lichten waren uit, zowel die van de auto's als die van de snelwegen. Het was een zeer raar gevoel. Koud, ook. Ik heb af en toe wel eens mijn auto laten draaien, maar je kan dat geen hele nacht doen, natuurlijk. De hulpdiensten kwamen langs met voedsel en drank en vroegen of we nog problemen hadden."

Vanochtend vroeg werd pas duidelijk waarom het verkeer volledig stil stond. "Verschillende vrachtwagens stonden in schaar, andere auto's lagen in de gracht. Het was redelijk spectaculair."