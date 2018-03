Aan het woord: de vrouw die #OscarsSoWhite lanceerde

#OscarsSoWhite they asked to touch my hair: die tweet stuurde April Reign op 15 januari 2015 de wereld in nadat ze de bekendmaking van de Oscarnominaties had bekeken en moest vaststellen dat zo goed als alle genomineerden blank waren.

#OscarsSoWhite they asked to touch my hair. 😒 — April (@ReignOfApril) January 15, 2015

In geen tijd groeide haar hashtag uit tot een ware protestbeweging die het gebrek aan diversiteit bij de Academy of Motion Picture Arts and Sciences aan de kaak stelde.



Sinds de hashtag hebben we een verandering van het systeem gezien

"Mijn leven is volledig veranderd", zegt Reign vandaag in een gesprek met de BBC. "Ik had bijna 20 jaar een voltijdse job als advocaat, maar die heb ik laten schieten." Vandaag profileert ze zichzelf als een "invloedrijke en gegeerde aanwezigheid in de media". "Sinds de hashtag hebben we een verandering van het systeem gezien", zegt ze. "Eerst en vooral heeft de Academy haar stemprocedure veranderd. De stemmen van mensen die langer dan 10 jaar niet actief zijn in de filmindustrie, tellen niet meer mee. " "Daarnaast heeft de Academy beloofd het aantal gekleurde mensen en het aantal vrouwen in haar rangen tegen 2020 te verdubbelen. Sommige nominaties en zeker conversaties die sindsdien over diversiteit en inclusie in films en entertainment zijn ontstaan, vloeien rechtstreeks voort uit die instroom van nieuwe mensen die hierover nadenken." "Tot slot denken filmstudio's en tv-netwerken nu duidelijk na over onderwerpen die buiten hun gebruikelijke patroon vallen. Films als "A wrinkle in time", "Hidden figures" en "Black panther" hadden ze lang geleden al moeten maken."

Velen onder ons zijn de slavernijverhalen moe, alsof niks is gebeurd tussen de jaren 1850 en 2015