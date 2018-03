VS-president Trump wil extra tarieven opleggen aan de invoer van staal en aluminium

De voorbije maanden is er in het Witte Huis echter een hevige veldslag geweest tussen voor- en tegenstanders van invoertarieven op staal en aluminium. Veel adviseurs van de president waren daartegen gekant. Trump krijgt alvast wel de steun van de toplui van Amerikaanse staal- en aluminiumbedrijven, maar dat geldt dan wel niet voor de oliesector. Die vrezen hogere kosten als goedkope invoer dreigt weg te vallen en ze dus op duurder Amerikaans staal moeten beroep doen.

Die passen wel in het beeld van "America First" waarmee Trump in 2016 de verkiezingen gewonnen heeft. Hij beloofde toen om de toevloed van buitenlandse import aan banden te leggen en zo banen in de "rust belt" in de VS te beschermen. In die kwakkelende gebieden met oude industrie heeft Trump bij de de verkiezingen het verschil gemaakt.

Handelsoorlog, ook met bondgenoten?

De maatregel past dan wel in het nationalistische discours van Trump, maar houdt ook risico's in. Zoals hierboven vermeld, kunnen ook Amerikaanse bedrijven die staal en aluminium kopen en verwerken, getroffen worden, want zij zullen dan hogere kosten aanrekenen aan hun klanten en Amerikaanse eindproducten worden zo duurder op de wereldmarkt.

Wellicht zullen andere landen die getroffen worden, tegenmaatregelen tegen Amerikaanse producten nemen en is er dus kans op een handelsoorlog. Het is ook uitkijken wat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt van die tarieven.

Amerika is de grootste invoerder van staal ter wereld, goed voor 26,9 miljoen ton of 8% van de wereldstaalmarkt. U denkt dan misschien aan China, maar dat is fout. De VS voeren het grootste deel van hun staal in vanuit Canada (16%, een NAFTA-land by the way), voor Brazilië (13%), Zuid-Korea (10%) en zijn er Mexico (ook NAFTA), Rusland, Turkije, Duitsland en India.

U merkt dat het meeste staal dat de VS invoert uit landen komt die als goede partners of bondgenoten beschouwd worden. De protectionistische maatregelen die Trump nu wil opleggen, zal dan ook vooral daar tot ergernis leiden en dreigen de VS verder te isoleren. De nieuwe tarieven houden dan ook grote risico's in voor de positie van Amerika in de wereld.

