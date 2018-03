Wapenunie hekelt amnestieregeling: "Dit is geen echte amnestie"

Wie een onvergund wapen in huis heeft kan die vanaf vandaag laten regulariseren tijdens een tijdelijke amnestieperiode, maar de Wapenunie is daar niet over te spreken. "Dit is geen echte amnestie", zegt Daniël Beets van de Wapenunie in "De ochtend". Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nuanceert: "Wie voor 2006 in orde was, moet zich geen zorgen maken."