"Als de wapenwet in de Verenigde Staten nu niet wordt aangepast, dan zal het nooit gebeuren"

Maar of de voorstellen van Trump ook in de praktijk zullen worden omgezet, is nog niet duidelijk. Het is namelijk het Congres dat verantwoordelijk is voor de wetgeving en zij raakten het gisteren zelfs niet eens over de databanken die aan elkaar moeten worden gelinkt om controles mogelijk te maken. "We zullen moeten kijken hoe hard Trump wil ingaan tegen zijn partijleden en tegen de machtige wapenlobby NRA. Hoe dan ook zijn zijn uitspraken zeer opmerkelijk."