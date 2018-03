Warmtestralers in station Gent Sint-Pieters, NMBS gebruikt ze pas na veel reacties op social media

We maken de koudste dagen van de winter door momenteel. Zeker als je het openbaar vervoer neemt en staat de koukleumen op een of ander perron. Het moment dus om het de reizigers wat aangenamer te maken. Zo hebben ze in het station Gent Sint-Pieters aan de nieuwe perrons warmtestralers geplaatst. Het viel echter veel reizigers op dat de warmtestralers niet in gebruik waren. Wanneer dan wel? Was de meest gestelde vraag op social media.