Weide in Mollem bij Asse brandt af door vrieskou

Door de aanhoudende vriestemperaturen, vriesdrogen verschillende planten en grassen. Daardoor zijn ze een pak ontvlambaarder dan normaal. Het is dus heel belangrijk om bij koude temperaturen zeker je sigaret niet in de berm te gooien of geen kampvuur te maken.

Of de brand op de weide aan de Schermershoek is ontstaan door een sigaret is echter nog niet bekend. De brandweer is de oorzaak van de brand nog aan het onderzoeken.