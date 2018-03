Wie de winter van '62-63 meemaakte, weet wat koude is

Een Siberische koudegolf heeft de afgelopen week Europa in zijn greep. In het Verenigd Koninkrijk spreken ze van "Beast from the east", in Frankrijk wordt de koude noordooster "Le direct Moscou-Paris" genoemd. We doken in ons archief op zoek naar ijsverhalen uit het verleden. En wat blijkt? In de winter van 1946-1947 was het zo koud, dat de Schelde en stukken van de Noordzee dichtvroren. De koudste februarimaand werd gemeten in 1956, toen was de gemiddelde temperatuur -6,1°C. De winter van 1962-1963 was dan weer de koudste, met een gemiddelde temperatuur van -2°Celsius.