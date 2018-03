Wie mag zonder gordel rijden?

Zes op de tien personen die omkwamen bij een verkeersongeval op de snelweg, droegen geen gordel. Hem niet dragen, houdt dus een groot risico in. Men mag dan ook niet lichtzinnig omgaan met vrijstellingen van de gordelplicht, vindt Vias. In de wegcode zijn verschillende categorieën van bestuurders opgenomen die een uitzondering krijgen op de gordelplicht. Een overzicht.

1. Om medische redenen

Stef Willems van Vias: "We begrijpen dat het voor sommige mensen ongemakkelijk kan zijn om de gordel te dragen. Maar dat ongemak weegt niet op tegen het risico dat je loopt wanneer je zonder gordel een ongeval hebt. De gevolgen zijn dan véél erger dan het ongemak van de gordel te dragen."

Sommige aandoeningen kunnen het oncomfortabel maken om een gordel te dragen, bijvoorbeeld na een borstamputatie of bij een zwangerschap. Mensen die het een probleem vinden, kunnen hun arts een medisch attest vragen. Dat sturen ze op naar de overheidsdienst Mobiliteit, die de vrijstellingen uitreikt.

2. Bestuurders die achteruitrijden

3. Taxichauffeurs

4. Postbodes

Ook "postbeamten" krijgen in de wegcode een uitzondering van de gordelplicht, wanneer zij bij de post- of pakjesbedeling vaak en op korte afstanden moeten stoppen. Maar ook voor hen vindt Vias die uitzondering eigenlijk niet gerechtvaardigd.

5. In de ambulance, politiecombi of brandweerwagen

Bestuurders en passagiers van "prioritaire voertuigen" mogen volgens de wegcode hun gordel uit laten "wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt". Dat is de enige categorie waar Vias achter de vrijstelling van gordelplicht staat.

Stef Willems: "Bij een brand of zwaar incident gaat het soms om leven en dood. Het is logisch dat bijvoorbeeld brandweermannen, vaak met zware uitrusting aan, geen halve minuut moeten verliezen met de veiligheidsgordel." Ook in ambulances kan de gordel soms niet aan, bijvoorbeeld wanneer een patiënt onderweg medische zorg nodig heeft. En ook bij politie-interventies moet het soms snel gaan.