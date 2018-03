Wie zit er achter het stuur van een salariswagen?

Uit de cijfers blijkt ook dat 19,5 procent van de bedienden een salariswagen heeft. Bij de mannelijke bedienden is het aandeel het grootst: 33,9 procent van hen heeft een salariswagen. Bij de vrouwen is dat veel minder: 10,2 procent. Hun aantal gaat wel sneller omhoog dan dat van de mannen.

Kloof tussen arbeiders en bedienden

Diesel alom

Die cataloguswaarde gaat gestaag omhoog. Op de waarde van de salariswagen wordt dus niet bespaard. En hoe hoger het loon, hoe groter de kans op een salariswagen. In de categorie tussen 30.000 en 40.000 euro per jaar gaat het om 11,4 procent. In de categorie 150.000 tot 200.000 euro is dat 87,2 procent.

Nog steeds 91 procent van de salariswagens rijdt op diesel. Het aantal benzinewagens gaat snel omhoog, maar maakt nog steeds geen 5 procent uit van het wagenpark. Elektriciteit en gas winnen aan populariteit, maar blijven zeer zeldzame keuzes: respectievelijk 0,3 en 0,2 procent.