Wim Opbrouck en Angela Schijf brengen "La superba" op de planken

Wim Opbrouck neemt in "La superba" de rol van de schrijver voor zijn rekening. Angela Schijf speelt samen met Joke Emmers alle vrouwenrollen.

Volgens Opbrouck is het interessanter om een boek te bewerken van een schrijver die nog leeft: "Dit is interessant materiaal voor theater want de schrijver leeft nog. Je kan er mee praten en overleggen en je kan er een nieuw stuk van maken. Wij maken een bewerking waarvan we heel goed beseffen dat we het boek bewerken."