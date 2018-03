Zes humanitaire medewerkers gedood in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Minusca veroordeelt de moord van een Unicef-personeelslid en vijf andere humanitaire medewerkers nabij Markounda, in het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, en betuigt zijn medeleven met de families en collega's van de slachtoffers.

De aanval zou van zondag dateren, zegt Unicef. Het is voorlopig onmogelijk om te achterhalen wie achter de aanval zit.



Markounda ligt in het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek dat geteisterd wordt door geweld sinds 2017. Twee rivaliserende groepen vechten met elkaar, de Beweging voor de Bevrijding van Centraal Afrika en de gewapende groepering Revolutie en Justitie. Al meer dan 65.000 burgers zijn de gevechten ontvlucht.