Zitje in rechtspersoon waar overheid het voor het zeggen heeft? Al uw mandaten én vergoedingen straks online

Iedereen die een bestuursfunctie uitoefent in een rechtspersoon waar de overheid een belangrijk aandeel in heeft, zal vanaf volgend jaar een overzicht van al zijn mandaten moeten bekendmaken. De vergoedingen voor die mandaten zullen ook online beschikbaar zijn op de website van het Rekenhof. Een wetsvoorstel daarover zal later vandaag naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd.