Hoe ontvang en geef je een compliment? Etiquette-expert én Ingeborg geven tips

Balfoort maakt een onderscheid tussen complimenten in de privésfeer en op het werk. "Onder vrienden kun je het hebben over een kledingstuk of hoe je eruitziet. Op het werk geef je een compliment voor wat iemand gedaan heeft", zegt Balfoort.

Het is bovenal belangrijk dat het compliment gemeend is. "Je moet ook heel gul zijn met complimenten", zegt ze voorts. "Er mogen zeker veel vaker complimenten worden gegeven, niet alleen vandaag. Eigenlijk zouden er 365 complimentendagen moeten zijn."

Zo ontvang je een compliment

Hoe ontvang je nu een compliment zonder dat het voor jezelf of de gever van de blijk van waardering ongemakkelijk wordt? "Er is maar één manier om goed te reageren", zegt Balfoort. "De andere aankijken met een brede glimlach en "dank je" zeggen. Als je dat niet doet krijgt de andere een ongemakkelijk gevoel."

Wat je moet vermijden is gaan onderhandelen over het compliment. "Vermijd: "Ben je zeker dat ik goed sta in dat kleedje?", maar zeg gewoon bedankt en dat is het." Balfoort benadrukt ook de glimlach niet te vergeten. "Je moet de gever van het compliment ook met je lichaamstaal bedanken."

Wie in deze #metoo-tijden geen complimenten durft te geven, stelt de experte gerust: "Als je het puur hebt over een kledingstuk of over iemand zijn werk en niet over de benen of een ander lichaamsdeel, zal geen enkele dame of heer zich ongemakkelijk voelen", zegt ze.