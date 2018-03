Geen verkiezingen in Italië zonder Silvio Berlusconi, ook al is hij veroordeeld en mag hij niet zetelen. Ook al is hij 81 en heeft hij zich uitgebreid laten verzorgen, zeg maar. Berlusconi, oud-premier en zakentycoon, is vitaler en combattiever dan ooit. Hij heeft een coalitie rond zich verzameld van centrumrechtse en rechtse partijen. Onze reporter Willem Van Mullem en zijn ploeg zagen hem aan het werk.