Hajo Beeckman: “Voorzichtig voor wie deze avond de weg op gaat”

Binnenland Straks de weg op in het winterweer? Deze tips kunnen helpen

Het is nu al glad op de wegen. De grootste waarschuwingen voor aanvriezende regen gelden momenteel voor Antwerpen, Limburg en de hele provincie Brabant zowel op de weg als op het voetpad. Het gaat vaak om heel lichte regen, maar deze kan onmiddellijk aanvriezen. Dit komt ook een deel doorat het zout dat preventief op de wegen gestrooid is, makkelijk kan wegspoelen. Het is dus de komende uren goed oppassen op de weg.