Door de aanvriezende regen, gevolgd door sneeuw, is het zowat in heel Vlaanderen glad op de weg. Ook al werd er preventief gestrooid, toch gebeurden er heel wat ongevallen. Een man die met zijn bestelwagen in de gracht belandde, vertelt hoe verraderlijk het is op de weg. Ook voetgangers en fietsers letten best goed op.