"Laat ook de oren van 16-jarigen onderzoeken"

Bert Lecomte heeft al vijf jaar last van tinnitus of oorsuizen. Opgelopen tijdens het kerstbal van de KULAK, waar hij toen studeerde. Bert is niet de enige, volgens de Hoge Gezondheidsraad hoort tien tot dertig procent van de Belgen tijdelijk of constant een piep in zijn oren. De oorzaak is altijd lawaai - luide muziek die je met oortjes beluistert, een concert of festival, een explosie. Er bestaat geen wondermiddel tegen, voorkomen is in dit geval dus zeker beter dan genezen. Met oordoppen speel je op veilig.

Resolutie in het Vlaams parlement

Dat vinden ook de Vlaamse parlementsleden Freya Saeys (Open VLD), Peter Persyn (N-VA) en Cindy Franssen (CD&V). Afgelopen woensdag heeft het parlement hun resolutie goedgekeurd. Daarin vragen ze de Vlaamse regering om ook aandacht te hebben voor jongeren onder de veertien jaar en om oordoppen nog meer te promoten. De parlementsleden willen de apothekers daarbij betrekken, die zouden deskundige uitleg kunnen geven. "Jongeren hebben vaak een vals gevoel van veiligheid", zegt Freya Saeys, "als ze hun oordoppen verkeerd inbrengen of niet lang genoeg dan zijn ze niet beschermd tegen lawaai".

Gratis oordoppen op maat

Bert Lecomte is uiteraard blij met de steun van de politici. Hij heeft zijn jongerenplatform net opgericht in de hoop dat jongeren meer over tinnitus zouden weten en dat ze oordoppen 'cool' gaan vinden. Maar hij is ook wat teleurgesteld. "Apothekers kunnen veel bijdragen tot een betere sensibilisering, maar zullen zij ook oordoppen op maat aanraden? Die zijn niet te koop in de apotheek, ze beschermen je oren wel optimaal. Goedkoop zijn ze niet, zo'n 120 euro per paar. Zou het niet mooi zijn als de overheid, in samenwerking met de ziekenfondsen, eenmalig een paar oordoppen aan 16-jarigen schenkt? Voor mensen uit een lagere sociale klasse is er vaak geen geld voor deze investering, terwijl net daar het risicogedrag het grootst is."

Screening tot 18