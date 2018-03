"Patsy Kensit een dom blondje? Dat vooroordeel moest uit de wereld geholpen worden"

Patsy Kensit maakte vanaf haar 16e deel uit van Eight Wonder, een groep die opgericht was door haar broer Jamie. Maar vooral door haar populariteit dankzij "Absolute beginners" werd ze meer en meer het uithangbord van de groep. Zelfs in die mate dat velen zich afvroegen of Eight Wonder niet louter pseudoniem was voor Patsy Kensit zelf, die in interviews niet naliet te verkondigen dat ze ook op muzikaal vlak succesvol wilde zijn. Voor dat succes zorgden uiteindelijk Neil Tennant en Chris Lowe, de breinen achter de hitformule Pet Shop Boys.

Patsy Kensit met Liam Gallagher, met wie ze van 1997 tot 2000 getrouwd was

Neil Tennant: "We kwamen Patsy regelmatig tegen op feestjes. Daar heeft ze ons gevraagd om een plaat voor haar te maken. Ze had toen net meegespeeld in "Absolute beginners" en maakte deel uit van een groep, genaamd Eight Wonder. En die was er nog niet in geslaagd een hit te scoren." (Introspective, juni 2001) Patsy Kensit: "Ik weet niet waar ik het lef vandaan gehaald heb, maar ik heb Neil, toen ik hem in een club tegen het lijf liep, dan toch langs mijn neus weg durven vragen of hij geen nummer voor mij zou willen schrijven. In plaats van mij uit te lachen, antwoordde hij dat hij dat een erg interessant idee vond." (Biografie "Absolute beginner" van Patsy Kensit, 2013)

Tennant: "Ze werd beschouwd als dat kleine meisje wiens leven door anderen bepaald werd. Maar ik wilde dat beeld veranderen. Ik wilde van haar een sterke vrouw maken, met een eigen willetje, zelfs een beetje gemeen. Ik kon er niet mee akkoord gaan dat ze werd afgeschilderd als een sexy dom blondje. De tekst die ik op de muziek voor haar schreef ging dan ook over een vrouw die wordt rondgecommandeerd door een slecht vriendje. De 'dogs' zijn dan de criminele elementen die van hun leven samen deel uitmaken. Maar Patsy durft zich daartegen te verzetten, want, "she’s not scared"." (Introspective) Het nummer werd dan ook een puur Patsy Kensit-vehikel. Zelfs zodanig dat auteur James Masterson in "The Top 40 Annual 1988" opmerkte: "Ook al staat dit lied genoteerd als een nummer van Eight Wonder, het is uiterst twijfelachtig of de andere leden van de groep iets tot het nummer bijgedragen hebben. Noem het eerder een lied van 'The Pet Shop Boys featuring Patsy Kensit'. Het lied was dan ook perfect voor Kensit die met haar meisjesachtige stem voor een perfect evenwicht zorgde met de dreigende boodschap die ze bezong."

Kensit: "Neil en Chris wilden niet dat de groep bij de opnames betrokken werden. Ze hebben dan ook geen noot gespeeld op dat nummer. Toch heb ik bij de platenfirma geëist het onder de groepsnaam uit te brengen. Gelukkig heeft die daaraan toegegeven." ("Absolute beginner") "Neil en Chris stelden me daarna voor om nog samen te werken, om onder meer een cover te maken van "Where the streets have no name" van U2. Die versie zouden we dan later als single kunnen uitgeven. Dat voorstel was interessant, maar ik voelde te veel loyauteit tegenover mijn broer om hetgeen hij met de groep van plan was te ondermijnen. The Pet Shop Boys namen dan maar een eigen versie van het U2-nummer op. Met succes, zo bleek (het nummer bereikte in 1991 de Top 5 in onder meer Groot-Brittannië, Ierland en Zwitserland, nvdr)."

