Greenpeace: "Uitstoot tientallen nieuwe dieselwagens hoger dan de norm"

Concreet gaat het volgens Greenpeace om wagens die groen licht voor verkoop kregen in de overgangsperiode naar een nieuwe, strengere uitstoottest. Die aanvullende testmethode - die er kwam naast de verstrengde labotest - meet de uitstoot op de weg en niet in een labo. Tijdens die bewuste monitoringperiode (april 2016 tot september 2017) was de wegtest volgens de milieuorganisatie reeds verplicht, maar zonder een NOx-limiet.

Dat leidde er volgens Unearthed, een onderzoeksplatform van Greenpeace, toe dat de NOx-uitstoot van tientallen nieuwe dieselbolides in de Europese showrooms "ver boven de uitstootnorm ligt". Sommige wagens staan pas sinds november in de showroom. Als ze vandaag getest worden, zouden ze niet toegelaten worden op de markt.