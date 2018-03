"Voor ons was het dé manier om mijn overgrootvader te bedanken"

De 30-jarige Lehne: "Ze bleven elkaar maar aanstaren. En mijn overgrootvader bleef maar mompelen en de baby kusjes geven. Hij herhaalde steeds weer: "Je beseft niet hoe belangrijk dit is voor mij. Nee, dat beseffen jullie niet." Het bracht bijna de tranen in mijn ogen."

Het jonge gezin woont ruim 5 uur rijden van Esmond Allcock en die afstand overbruggen is niet meer zo evident voor de oudste inwoner van Canada. In april, 3 maanden na de geboorte van Esmond, lukte het dan toch.

108-year-old meets his 1-year-old namesake: ‘You don’t know what this means to me’ https://t.co/8U7FK0gGUB #LoveWhatMatters pic.twitter.com/g77cCuJ1lt

"Ik moet toegeven dat hij me niet herkende, toen hij op babybezoek kwam. Hij zei zelfs: "Ken ik jou? Moet ik jou ergens van kennen?" Nochtans hebben we vroeger, toen ik zelf nog een kind was, vaak met elkaar gespeeld. Op familiefeestjes, waar dan tientallen kleinkinderen aanwezig waren, koos hij mij vaak uit om eens extra te knuffelen."

"Ergens hadden we het gevoel dat we mijn overgrootvader op een bepaalde manier moesten bedanken. Toen we dan besloten hadden tot het geven van zijn naam aan onze baby, was het mijn grootmoeder die het hem vertelde. De volgende dag kreeg ik een sms van haar, met de melding: “Ik hoop nu echt niet dat je nog van gedacht verandert. Hij is immers de hemel te rijk."

Er werd dus niet meer van gedacht veranderd. Voor de vader van 6 kinderen, 17 kleinkinderen, 36 achterkleinkinderen en 12 achterachterkleinkinderen was het geluk compleet en dat leverde volgende beelden op: