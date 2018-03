"Wat Bpost doet is niet uitzonderlijk, maar ze spelen het agressief, vanuit een machtspositie"

Het was De Tijd die vanmorgen het verhaal van de bewuste e-mail naar buiten bracht. In de e-mail heeft Bpost het over winstgevendheid en concurrentie, en de zoektocht naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Vervolgens vragen ze 2 procent korting op de factuur die de leverancier hen vorig jaar stuurde, met terugwerkende kracht dus.



De e-mail doet bij heel wat mensen de wenkbrauwen fronsen, maar blijkbaar is het geen zeldzame of verboden praktijk. Dat zegt professor marketing Gino Van Ossel. "Het is zeker niet verboden en het wordt wel vaker gedaan, maar het is wel een agressieve manier van onderhandelen."



"Bpost doet dit vanuit een machtspositie (n.v.d.r.: Bpost is een quasi monopolist). Ze spelen het hard. Dit zijn dirty tricks en het zal de relatie met de leverancier zeker niet verbeteren."



Besparingsoperatie

"De reden waarom Bpost dit soort e-mails stuurt, is eenvoudig: ze willen besparen. Wellicht hebben ze een cijfer vooropgesteld dat ze willen binnenhalen met dit soort acties."



"Ze vragen de korting ook met terugwerkende kracht. Dat is een groot voordeel, want als de korting voor vorig jaar geldt, zal het voor de leverancier moeilijk worden om dezelfde korting te weigeren voor dit jaar."



Het gaat hier dus om een machtsstrijd, legt de professor uit. Een bedrijf dat driekwart van zijn omzet haalt uit de relatie met Bpost, zal wellicht plooien en een korting (daarom geen 2 procent) toestaan. Een bedrijf dat sterk in zijn schoenen staat, zal de e-mail negeren, wellicht zonder gevolgen.

Machtsmisbruik