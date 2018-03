1.000 extra plaatsen in Brusselse kinderopvang

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nood aan extra kinderopvang. Vooral in het de buurt van de Kanaalzone, dat zegt Brussel staatssecretaris Bianca Debaets: "Er komen plaatsen bij in Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Molenbeek. In de kanaalzone dus, waar vrij veel mensen wonen en waar we met een demografische boom zitten. De kinderdagverblijven hebben nu een paar maanden om personeel aan te werven, op sommige plaatsen moet er ook verbouwd worden. Binnen dit en een paar maanden zullen de plaatsen ingevuld zijn en zullen we jonge ouders blij kunnen maken."

Er komen dus 1000 extra plaatsen bij in de inkomsgerelateerde kinderopvang, daar betaal je volgens je inkomen. In totaal zullen er in het Brussels gewest dan 7000 plaatsen zijn in de kinderopvang.