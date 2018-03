85 jaar geleden ging "King Kong" in première: kent u deze sequels en remakes?

1. "King Kong" (1933)

Op 2 maart 1933 gaat "King Kong" in première in New York. De film van Merian C. Cooper en Ernest B. Schoedsack vertelt het verhaal van een filmcrew die naar een afgelegen eiland trekt en daar de reuzegrote gorilla King Kong aantreft. Wanneer King Kong de jonge, blonde actrice die is meegereisd ontmoet, valt het als een blok voor haar. Uiteindelijk weet de filmploeg het beest te vangen en naar New York te verschepen. Daar volgt onder meer de epische scène met King Kong op het Empire State Building. "King Kong" is een groot succes, niet het minst door de dan revolutionaire stop-motioneffecten van Willis O'Brien. Ook de muziek van Max Steiner en het acteerwerk van Fay Wray maken indruk.

Play knop

2. "The son of Kong"

Het succes van "King Kong" inspireert regisseur Ernest B. Schoedsack in 1933 nog tot een vervolg: "The son of Kong". Zoals de titel doet vermoeden is het beest van dienst de zoon van King Kong die enkele leden van de filmcrew uit de eerste film ontdekken wanneer ze naar het afgelegen eiland terugkeren om een schat te zoeken. De zoon van King Kong heet Kong Kiko en is een pak kleiner dan zijn vader. Hij heeft een witte vacht en een zachtaardig karakter. Hoewel "The son of Kong" in alle haast is gemaakt, doet de film het niet onaardig aan de kassa.

Play knop

3. "King Kong" (1976)

In 1976 acht John Guillermin de tijd rijp voor een remake van de originele "King Kong " uit 1933. Het verhaal is in grote lijnen hetzelfde, maar het speelt zich in het heden van de jaren 70 af met enkele updates. Zo is het deze keer geen filmcrew die naar een afgelegen eiland trekt, maar wel een team van een oliebedrijf. Daarnaast klimt King Kong op het einde van de film niet op het Empire State Building, maar wel op een van de torens van het World Trade Center in New York. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Jeff Bridges en Charles Grodin. Ook Jessica Lange doet mee. Voor haar is het haar eerste grote rol. Helaas zijn de critici niet onder de indruk van haar acteerprestaties. Toch sleept "King Kong" 2 Oscarnominaties in de wacht in de categorieën cinematografie en geluid.

Play knop

4. "King Kong" (2005)

In 2005 waagt ook Peter Jackson zich aan een remake van "King Kong". In tegenstelling tot Guillermin houdt hij zich wel aan de originele setting en speelt zijn film zich tijdens de Grote Depressie van de jaren 30 af. De cast telt heel wat bekende namen als Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black, Jamie Bell en Andy Serkis. Die laatste kruipt voor sommige scènes in de huid van King Kong. De film sleept liefst 3 Oscars in de wacht, dit in de categorieën visuele effecten, sound editing en sound mixing.

Play knop

5. "Kong: Skull Island" (2017)

De jongste zogenoemde reboot van "King Kong" dateert van vorig jaar met "Kong: Skull Island" van Jordan Vogt-Roberts. In deze film speelt het verhaal zich in de jaren 70 tijdens de Vietnamoorlog af. Een team wetenschappers en soldaten strijkt neer op een mysterieus eiland in de Stille Oceaan. Daar botst het op een resem angstaanjagende dieren én de reusachtige gorilla King Kong. Ook nu oogt de cast indrukwekkend met namen als Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly en John Goodman. De film heeft een Oscarnominatie beet in de categorie visuele effecten. Zondag moet blijken of hij die ook kan verzilveren.