87 % van Gentse leerlingen mag naar school van zijn keuze

Dat 87% van de toekomstige eerstejaars secundair in Gent naar de school van hun keuze kan gaan in september, betekent niet dat de ene school niet populairder is dan de andere. Met name in de centrumscholen moesten wachtlijsten worden aangelegd. Pedagogisch directeur Steven Ronsijn van het Sint-Lievenscollege: "Wij hadden 117 plaatsen en die waren meteen ingevuld. Daarnaast hebben wij 126 kinderen op een wachtlijst gezet."

Die wachtlijsten zijn er omdat sommige scholen nog extra plaatsen kunnen creëren en omdat wie dat wil de toegewezen school ook nog kan opgeven. De Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) begrijpt de ontgoocheling van wie niet naar de school van zijn of haar keuze kan, maar is over het algemeen wel tevreden over het centrale aanmeldingssysteem: "96% van de mensen heeft de school van zijn keuze gekregen, waarvan 87% de school van de eerste keuze, én wij hebben kunnen vermijden dat tientallen mensen in de vrieskou voor een schoolpoort moesten kamperen."

Dat niet iedereen naar de school van de eerste keuze kan, wijst er volgens schepen Decruynaere wel op dat er een capaciteitsprobleem is in het onderwijs, en niet alleen in Gent.