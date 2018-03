99-jarige man mag dromen van plekje in Guinness Book of Records na wereldrecord op 50 meter vrije slag zwemmen

George Corones, die in april 100 wordt, verbaast de wereld met zijn zwemrecord op de 50 meter vrije slag. Met een tijd van 56,12 seconden is hij zo’n 35 seconden sneller dan de vorige recordhouder, John Harrison. De Brit legde in 2014 de afstand af in iets meer dan anderhalve minuut tijd.

Het was een uitstekende zwempartij voor mij George Corones

De bejaarde kampioen is al van jongs af aan verzot op zwemmen, maar het is pas op 80-jarige leeftijd dat hij begon te sporten op competitief niveau. Hij vertelt aan BBC dat hij positief terugblikt op de wedstrijd. “Het was een uitstekende zwempartij voor mij, goed gebalanceerd”, aldus Corones.

De Australiër maakt kans op een ereplaats in het nieuwe Guinness Book of Records, maar daarvoor moet hij nog even geduld hebben. Dat kan namelijk pas nadat de Internationale Zwemfederatie het wereldrecord officieel geverifieerd heeft.