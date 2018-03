Afvalvermalers zijn al drie jaar verboden, maar worden nu verkocht op Batibouw: "Ons geduld is op"

Afvalvermalers zijn in de Verenigde Staten zeer gebruikelijk, maar in de meeste Europese landen zijn ze verboden. Het gaat om een toestel dat onder de wasbak wordt gemonteerd en etensresten kan vermalen. Kreeftenkoppen, mosselschelpen of bananenschillen? Het kan allemaal. De pulp komt uiteindelijk in de riolering terecht en dat is slecht voor het milieu.



De toestellen zijn al sinds de zomer van 2015 verboden in ons land, maar toch worden ze nog steeds verkocht, zo kon het Radio 2-programma "De inspecteur" vaststellen op bouwbeurs Batibouw. De importeur en verkoper staat daar met een stand én een opvallende reclameposter met de boodschap "nieuw toegelaten". (Lees voort onder de foto.)

"Maar de toestellen zijn helemaal niet toegelaten", benadrukt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid in "De inspecteur". "We zijn bij de verkoper langsgegaan op Batibouw, maar die zei toen dat hij de vermalers niet meer verkoopt. En ook de reclameposters waren verdwenen. Maar we weten dat hij gewoon doorgaat met de verkoop, onder meer via zijn website."

Ons geduld is ondertussen op. We gaan een pv opstellen met alle vaststellingen en er komt ook een fikse boete.

De toestellen zijn alleszins slecht voor het milieu. Onze waterzuiverings­systemen - die een stuk ouder zijn dan de Amerikaanse - zijn namelijk niet aangepast om de pulp te verwerken. "Ieder jaar gaat er 3 miljoen euro naar de herstelling van rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Als iedereen zo'n toestel zou nemen, dan zou die kostprijs nog oplopen. Dat is toch overdreven. Dit is belastinggeld dat we door het afvoerputje spoelen."

De overheidsdienst spreekt van "puur winstbejag" van de verkoper. "Hier worden consumenten bewust misleid door hen toestellen te verkopen die niet mogen worden gebruikt. Ons geduld is ondertussen op. We gaan een pv opstellen met alle vaststellingen en er komt ook een fikse boete. Het dossier maken we ook over aan het parket. We nemen dit heel serieus."