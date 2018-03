Al 59 mensen omgekomen door de vrieskou in Europa de voorbije week

Het hevige winterweer van de voorbije week heeft in Europa al aan 59 mensen het leven gekost. In Polen zijn er sinds vorige vrijdag 23 gestorven door de koude. In Polen is het kwik de voorbije nacht gedaald tot -27 graden Celsius. Vandaag steeg het kwik niet hoger dan -17 graden Celsius. Vanaf het weekend worden er zachtere temperaturen verwacht.

Het oosten van Europa is het hevigst getroffen door het winterweer. In Slovakije zijn er zeven mensen omgekomen door de vrieskou. In Tsjechië is er sprake van zes vriesdoden.

Er zijn ook vriesdoden geteld in Litouwen (5), Frankrijk (4), Spanje (3), Italië en Roemenië (2), Nederland, Engeland en Zweden (1). Donderdag is in Deurne bij Antwerpen een man dood aangetroffen. Vermoedelijk is die man omgekomen door de vrieskou, maar zijn dood wordt nog onderzocht.