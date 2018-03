Bastiaens en Lanjri op nummer 2 en 3 op Antwerpse CD&V-lijst

"Met Bastiaens en Lanjri kiezen we voor twee straffe madammen met sterke profielen", zegt Peeters. "Onze Antwerpse ploeg gaat voluit voor een leefbaardere, bruisende, vlot bereikbare stad."

Caroline Bastiaens werd in 2016 schepen van Cultuur, Economie, Stads- en Buurtonderhoud, Patrimonium en Erediensten. Ze volgde Philip Heylen op, die naar de privésector vertrokken was. Eerder zetelde ze in het Vlaams Parlement en was ze Antwerps gemeenteraadslid. "Ze heeft bewezen over de capaciteiten te beschikken om mee te besturen", zegt Peeters. Zowel Nahima als Caroline hebben dan ook opnieuw uitvoerende ambities in deze stad."

Nahima Lanjri zit intussen al 15 jaar in de Kamer en ze is ook districtsraadslid in Borgerhout. Eerder was ze al gemeenteraadslid in Antwerpen. Lanjri zegt dat ze tevreden is dat ze nu opnieuw een hoge plaats krijgt op de stedelijke kieslijst. "Ik heb altijd een hart gehad voor Antwerpen en wil me voor de stad blijven inzetten, vooral op het vlak van weten - onderwijs dus -, werken en welzijn."