Bedrijf achter sugardaddy's moet voor rechter komen

De datingsite van het Noorse bedrijf Digisec Media Limited raakte vorig jaar in opspraak, nadat er in Brussel een groot reclamepaneel was opgedoken dat jonge vrouwen ronselde om met rijke mannen af te spreken.

Het parket startte een vooronderzoek en stuurde CEO Sigurd Vedal en het bedrijf op 6 februari een rechtstreekse dagvaarding. Het parket vervolgt hen voor drie feiten: poging tot het plegen van ontucht of prostitutie, reclame maken voor het vergemakkelijken van ontucht of prostitutie en schending van artikel 2 op de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte.