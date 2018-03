Slachtoffers en nabestaanden Bende van Nijvel blijven met vragen na uitleg over hun rechten

Slachtoffer David Van de Steen reageert heel teleurgesteld. "Ik had gedacht dat men na 30 jaar in staat zou zijn om slachtoffers iets van hoop te geven, al was het financieel, maar er is niks", zegt Van De Steen. "Op geen enkele vraag komt er antwoord, omdat er nog geen beslissingen zijn genomen. We krijgen gewoon een informatiefolder met nummers en adressen waar we terechtkunnen als we vragen hebben."

Ook Nathalie Palsterman, die haar vader verloor bij een aanslag door de Bende van Nijvel, is ontgoocheld. "Ik had verwacht dat men antwoord zou geven op de vragen die we in december hebben gesteld in Charlerloi, en dat blijkt niet te zijn", zegt Palsterman. "Ik wou onder meer weten hoe het zit met de rechtshulp, want dat is hier niet voorzien. Bepaalde slachtoffers hebben ook levenslange zorg nodig en moeten nog operaties ondergaan. Zij zouden automatisch een attest moeten krijgen voor levenslange vergoeding. En men weet ook nog niet hoe het zit met de emotionele financiële vergoeding. De kosten voor psychologische begeleiding zou automatisch moeten worden terugbetaald. Ik heb zo veel vragen, nu wil ik gewoon antwoord"