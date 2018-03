Beter bosbeheer in Kattevennen

"Er zijn grote delen bos uitgedund, de Amerikaanse vogelkers is eruit gehaald", zegt schepen Gianni Cacciatore. "We hebben inheemse bomen geplant, in totaal 12 000 bomen voor 64 000 euro. We hebben een verbindingsweg voor de gladde slang en de rugstreeppad aangelegd." De komende 6 jaren gaat er niets meer gebeuren. "Na 6 jaar gaan we alles evalueren en zien wat er nog dient te gebeuren."

De afgelopen twee jaar waren nuttig volgens de stad Genk. "We hebben veel van elkaar geleerd", gaat Cacciatore verder. "Ook de aanpak en de communicatie van de Limburgse bosgroep naar de privé-eigenaars toe verliep heel positief en daar hebben we veel van opgestoken."