Europese beurzen bibberen voor handelsoorlog. Wat voelen de Belgische bedrijven?

Handelsoorlog met VS? Michaël Van Droogenbroeck: "Europese beurzen verliezen 2%, dat kan tellen"

Ook onrechtstreeks kunnen Belgische bedrijven getroffen worden. Bekaert bijvoorbeeld heeft in de VS twee fabrieken waar walsdraad geproduceerd wordt. Daarvoor moet het bedrijf staal invoeren. Dat zal door de invoerheffingen fiks duurder worden.

Voor onze globale concurrentiepositie ten opzichte van de VS, denken wij niet dat dit een groot effect zal hebben.

"Het gevaar is nu dat er een escalatie komt", zegt Jan Van Hove, professor Internationale Economie aan de KULeuven en hoofdeconoom van KBC. "De Europese Commissie wil hard reageren. Maar Europa is een handelsnatie en onze handelsbelangen zijn veel groter dan die van de VS."