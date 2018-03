Boodschappen aan Maalbeek en de Beurs gaan in maart 2018 online

Na de aanslagen van intussen bijna 2 jaar geleden op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek lieten honderden mensen boodschappen achter. Ze deden dat aan station Maalbeek, en aan de Beurs in het centrum van de hoofdstad. De stad Brussel liet al die boodschappen, maar ook de kleine installaties met bloemen en kaarsen fotograferen. Over een kleine twee weken verschijnt een ruime selectie op de website van Brussel.