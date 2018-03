Bourgeois: "Maatregelen van de VS zijn zeer schadelijk voor Vlaanderen, maar ook voor VS"

"De VS is de achtste grootste exportmarkt voor staal, en de zevende grootste exportmarkt voor aluminium", aldus Bourgeois. "De aangekondigde maatregelen zijn bijzonder slecht voor Vlaanderen en Europa. En ook slecht voor de VS: een Amerikaanse auto gemaakt van geïmporteerd staal zal ook duurder worden."

Volgens Bourgeois kan zelfs Donald Trump niet zomaar dergelijke maatregelen doorvoeren. "Er zijn bepaalde verdragen die gelden", zegt Bourgeois. Hij denkt dat de zaak beslecht zal worden bij de Wereldhandelsorganisatie.

"De EU zal dit niet zomaar laten gebeuren. Op een actie komt een reactie", aldus Bourgeois. "De commissie heeft ook al aangekondigd dat ze op korte termijn tegenreacties zal ondernemen."

Vlaanderen zelf gaat geen actie ondernemen. "Daar zijn we veel te klein voor. Zelfs Duitsland kan zo iets niet. Daar hebben we de EU voor."



Bourgeois vreest dat China het staal dat het in de VS niet meer kwijt kan, zal komen dumpen en aan veel lagere prijzen zal verkopen in Europa. Wat volgens hem schadelijk is voor de Europese economie.