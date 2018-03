Burkina Faso: terroristen gebruikten bomauto

De explosie die te horen was in het hoofdkwartier van het leger in Ouagadougou werd veroorzaakt door een bomauto. Terroristen namen de ingang van het legerhoofdkwartier onder vuur en tegelijkertijd reed een bomauto het terrein op. De aanvallers kwamen om, net als talrijke soldaten van Burkina Faso die het gebouw van de generale staf aan het bewaken waren.

In het gebouw van de generale staf in Ouagadougou was een vergadering bezig van de G5, een groep van vijf landen die waken over de veiligheid in de regio. Maar het is onduidelijk of de terroristische aanval specifiek tegen die diplomatieke topontmoeting was gericht.