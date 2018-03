Francken: "Van de partij mag elke school kiezen, maar ik ben voor een hoofddoekenverbod"

"Het partijstandpunt is dat elke school zelf moet kiezen of ze een debat instelt of niet. Maar als u mijn persoonlijke mening vraagt kan ik zeggen: ik ben voor een hoofddoekenverbod op school. Als de vraag aan mij gesteld wordt, zal ik het invoeren", aldus de staatssecretaris.

Het hoofddoekendebat is terug van nooit weggeweest. Nadat een rechter in Limburg heeft beslist dat elf meisjes toch met de hoofddoek naar school mogen gaan, is het debat in alle hevigheid weer opgelaaid.

Mogen ouders keuzes maken voor hun kinderen?

De N-VA krijgt van critici soms het verwijt dat ze zich aanschurkt tegen Vlaams Belang en zich profileert als een anti-islampartij.

"Wij zijn geen anti-islampartij", repliceert Francken. "De vraag is: is er een probleem met de islam, of een probleem in de islam? Radicaal rechts zal zeggen dat er een probleem is met de islam. Mijn standpunt is: er is een probleem in de islam. Er zijn problemen met wahabisme en salafisme. Dat bestrijden we ook."

"Dit is echt een belangrijk debat. Ik ga vaak spreken overal in Vlaanderen. Altijd krijg ik hier vragen over. Mensen zijn echt bezig met de islam."