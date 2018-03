Deze luxueuze cadeaus zitten dit jaar in de goodiebag voor de Oscars

Time Magazine kwam te weten wat er dit jaar in het cadeaupakket, een jaarlijkste traditie, zit. Dit jaar onder meer in de goodiebag: een reis van 12 dagen naar Tanzania en Zanzibar, een week Hawaï en een week Griekenland, 10 sessies bij een personal trainer, juwelen, chocolade, een account voor een nieuwe dating-app en een DNA-zelftest.

In totaal hebben de cadeaus een waarde van 100.000 dollar (81.500 euro). Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen was de goodie bag 250.000 dollar (203.000 euro) waard. Het luxueuze cadeaupakket is er wel enkel voor de genomineerden in de acteurscategorieën en in de categorie beste regisseur.