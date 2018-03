Frits Celis eerste laureaat "Prijs Peter Benoit"

Frits Celis is een veelzijdig componist. Hij schreef kamermuziek, symfonisch werk, stukken voor koor en liederen. Hij was dirigent bij verschillende orkesten en instellingen, onder meer de Muntschouwburg Brussel, en muziekdirecteur bij de Vlaamse Opera. Als muziekpedagoog had hij een belangrijke invloed op verschillende generaties Vlaamse muzikanten.

De Benoitprijs, die dus voor het eerst wordt uitgereikt, bedraagt 5000 euro. Frits Celis krijgt de prijs op 6 maart in de Singel in Antwerpen; die avond zullen het Symfonieorkest en Kamerkoor van het Conservatorium van Antwerpen werk uitvoeren van Peter Benoit, August De Boeck, Joseph Ryelandt en Paul Gilson. Informatie daarover vindt u hier. In het najaar organiseert het Benoitfonds een concert met werk van Celis.

De laureaat komt overigens uit een muzikale familie, zijn vader was repetitor bij de Vlaamse Opera. Frits Celis studeerde in binnen- en buitenland en schreef 87 werken. Zijn stijl was eerst klassiek, later expressionistisch en zelfs serieel, en tenslotte ongebonden atonaal, dus weg van de traditionele harmonie. Wat dat betekent, hoort u hieronder in zijn "Trio opus 5" uitgevoerd door het Trio Khaldei, zijnde Barbara Baltussen, Pieter Jansen en Francis Mourey.