Viering laatste 100 dagen rustig verlopen in Gentse Overpoortstraat

In de Gentse Overpoortstraat gaan traditioneel elke donderdagavond en -nacht studenten uit. Maar elk jaar komen daar rond deze tijd nog eens een paar honderd jongeren bij die hun laatste 100 dagen in het middelbaar onderwijs vieren. Ze komen uit Oost- en West-Vlaanderen om de bloemetjes buiten te zetten.

Meer politiemensen werden er niet ingezet, maar toch verliep alles redelijk rustig. Door de koude waren er dan ook wat minder jongeren dan andere jaren.

Enkele feestvierders hebben wel 600 euro gestolen uit de kassa van een café, maar die daders werden meteen opgepakt. Veel dronken jongeren werden er niet meteen gespot. En als er jongeren zijn die met één of ander probleem zitten, dan zijn er de streetbuddies: een vrijwilligersgroep die elke donderdagnacht in de Overpoortstraat te vinden is.

De streetbuddies werken in Gent intussen samen met de politie. Het initiatief komt uit Oostenrijk en bestaat in ons land enkel in Gent. Er zijn plannen om het uit te breiden naar Brugge.