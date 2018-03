Gevangene valt cipier aan in Gent 

Gisterenavond rond 17 uur heeft een gedetineerde in de gevangenis van Gent een vrouwelijke cipier aangevallen. De gevangene van 44 heeft de cipier geslagen en geschopt in haar gezicht. Twee andere cipiers grepen in, waarna de man, die met een zelfgemaakt wapen de cipiers op een afstand wou houden, kon worden overmeesterd.

Het slachtoffer werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht intussen weer naar huis. Ze is een week arbeidsongeschikt. Ook een andere cipier die tussenbeide kwam, raakte gewond en is één dag arbeidsongeschikt.

De verdachte werd intussen gearresteerd en verhoord. Het parket vraagt zijn aanhouding wegens poging doodslag en bezit van een verboden wapen.