Hulpje uit de de oude doos om recht te blijven op ijzige trottoirs

Zowat 45 jaar geleden waren er ook ijzige winters en ook iedereen moest erdoor om te gaan werken of boodschappen te doen. Voor voetgangers was het toen ook zeer moeilijk om op gladde trottoirs hun bestemming te bereiken. Onze kijker, luisteraar, lezer Jacques Mathijs weet er alles over.

Jacques werkte 45 jaar geleden bij het OCMW van Brussel Hoofdstad. Zijn werkgever schonk hem een paar "crampons anti-verglas" om onder zijn schoenen te bevestigen (zie foto bovenaan). Het was een zeer eenvoudig en efficiënt (en niet duur) hulpmiddel om je benen niet te breken op gladde stoepen. Deze "crampons" konden zowel onder dames als onder heren schoenen worden bevestigd.

Jacques heeft zijn crampons nog altijd en trok ze vandaag opnieuw aan. Hij kon veilig de straat op, zonder vallen.