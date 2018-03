Ivan Ollevier: "Britten bieden nog steeds geen oplossing voor grens met Ierland"

Theresa May had het uitgebreid over de douane-unie. De Britten willen uit die unie en stellen een "douane-partnerschap" voor. Ze behouden daarin grotendeels dezelfde regels als de Europese Unie.

Over de grens tussen Ierland (deel van de EU) en Noord-Ierland (deel van het Verenigd Koninkrijk) bleef May vaag. De Britten willen daar geen harde grens. De EU vroeg enkele dagen geleden nog hoe de Britten dan een "zachte grens" zien. Theresa May haalde onder andere aan dat de grens kan gecontroleerd worden via digitale tools.