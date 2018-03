Jongerenhulplijn Awel beantwoordt meer oproepen via telefoon en chat

De jongerenhulplijn voerde vorig jaar een technische verbetering uit aan de telefoonlijn. Sinds 1 oktober werkt de Aweltelefoon met een wachtrij. Jongeren die niet meteen iemand aan de lijn krijgen, hoeven niet meer terug te bellen, maar kunnen hun beurt afwachten. De vrijwilligers krijgen daardoor sneller een nieuwe jongere aan de lijn en kunnen sneller een nieuw gesprek opstarten. Het aantal telefonische contacten steeg daardoor van 9.272 in 2016 naar 9.450 vorig jaar. Bij de chat zijn er meer uren permanentie bijgekomen. Jongeren kunnen er nu ook op zaterdag terecht van 18 uur tot 22 uur.

Het aantal e-mails daalde dan weer vorig jaar, van bijna 13.000 in 2016 naar 10.000 vorig jaar. Dat maakt dat het totale aantal contacten met Awel ook licht daalde, tot ruim 31.000. De daling van de mails kan te maken hebben met de terroristische aanslag in Brussel in 2016, toen Awel uitzonderlijk veel mails kreeg van bezorgde kinderen en jongeren. Dat viel vorig jaar terug.