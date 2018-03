Pleidooien kasteelmoord afgelopen: André Gyselbrecht vraagt rechter een tweede kans

Tussenpersoon Pierry Serry drukte zijn spijt uit tegenover de familie en de vrouw van de vermoorde Stijn Saelens. De Nederlander die ervan werd verdacht dat hij huurmoordenaars hielp ronselen, hamerde op het feit dat hij onschuldig is. "Er is de afgelopen maanden veel gezegd, maar weinig over mij. Dat verbaast mij niet. Ik ben onschuldig, dus veel valt er over mij niet te zeggen. "

De vierde beklaagde die hielp bij de moord, zei niets meer. Zijn advocaat, Joris Van Cauter, zei dat hij blij is dat het gedaan is. "Het proces heeft nu 22 dagen geduurd. Iedereen zijn standpunten zijn aan bod gekomen en er zal recht geschieden."

In principe is er een uitspraak op 18 april om 14 uur, tenzij de rechters nog meer tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen.