In Beveren stond tijd dagenlang stil: vastgevroren kerkklok bleef steken op 12u22

Vandaag tikt de klok weer. Het dekenaat heeft ervoor gezorgd dat de wijzers en het mechanisme zijn ontdooid. "Beveren heeft een tijd stil gestaan, en misschien was dat een goede daad van God om ons wat meer tijd te geven", reageert schepen van feestelijkheden Raf Van Roeyen.

Vanaf deze week is er ook een nieuwe zegswijze ontstaan in Beveren: "Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens, maar hier in Beveren heeft het even niet getikt", besluit Van Roeyen.