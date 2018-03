Kunstproject en plein als eerbetoon aan Bobbejaan Schoepen in Kasterlee

Voor zijn werk "Icon" liet Aerts zich inspireren door de

vele verdiensten van Bobbejaan als artiest, zakenman en pionier. Schacht gaat in haar werk "Je me suis souvent demandé" op zoek naar de mens achter de populaire figuur met de indrukwekkende carrière. Het is nog niet bekend hoe de kunstwerken er zullen uitzien. "In het kunstwerk komen alle aspecten van Bobbejaan aan bod", zegt schepen Mies Meeus (CD&V), schepen van Toerisme in Kasterlee, in Gazet van Antwerpen. "Wat ik wel al kan zeggen, is dat het geen buste wordt.”