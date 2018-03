Herlees liveblog - Zwaarste avondspits van het jaar door sneeuw, ook vannacht opletten voor gladde wegen

Files sterk afgenomen, maar het blijft opletten voor gladde wegen

Het winterweer veroorzaakt nog heel wat problemen op de Ring rond Brussel tussen Zaventem en Waterloo. "Vooral in het verkeer in de zuidelijke richting zit het muurvast. Het ziet er niet naar uit dat de files in die zone snel zullen oplossen. In andere provincies valt nog wat verse sneeuw vannacht vooral in Antwerpen, Limburg en Luik. Het blijft opletten voor gladde wegen, zowel op de snelwegen als op de kleinere wegen", zegt verkeersanker Hajo Beeckman.

Er valt nog sneeuw vanavond. Vooral in het noordoosten en het oosten van het land. "Als die sneeuw wegtrekt, krijgen we misschien hier en daar nog een beetje aanvriezende regen. Dat kan de wegen erg glad maken. Het KMI blijft waarschuwen met een code oranje. Dat wil zeggen dat alleen strikt noodzakelijke verplaatsingen aangeraden zijn. Andere verplaatsingen stel je beter uit tot na morgenmiddag", zegt Hajo Beeckman.

"Morgenvroeg zal het glad blijven op verschillende plaatsen. Alles wat is aangevroren, kan weer ijs worden. Dat betekent dat het tot en met zaterdagvoormiddag. Pas later in de voormiddag gaan de temperaturen stijgen en is alle gevaar voor gladheid geweken", besluit de VRT-verkeersanker.