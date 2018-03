Mag je met een drone boven je tuin vliegen? Niet altijd

Er bestaan heel wat regels rond het gebruik van drones. Zo mag je enkel vliegen met een drone die minder dan één kilogram weegt en mag je niet hoger dan 10 meter. Wil je een zwaarder exemplaar of hoger vliegen, dan moet je een vergunning hebben en een opleiding volgen. Voor recreatief gebruik mag je normaal enkel boven privéterrein vliegen. Maar op sommige plaatsen is zelfs dat verboden.

Het zou dus kunnen dat je in je eigen tuin geen drone mag laten opstijgen. Op de website droneguide.be kan je opzoeken op welke plaatsen het verboden is om te vliegen met een drone.

De rode zones liggen in een straal rond 3 kilometer van een luchthaven of een civiel of militair luchthaventerrein. Maar ook boven andere delicate plaatsen, zoals nucleaire installaties en gevangenissen, is het verboden. Wil je boven andermans domein gaan, dan heb je daarvoor de toestemming nodig.