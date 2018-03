Mark Rutte lanceert negen voorstellen voor Europa van de toekomst

Politiek Europa heeft een akkoord over gelijk loon voor gelijk werk

1. Eengemaakte markt voor diensten

2. Gelijk loon voor gelijk werk

Eén dag na het voorstellen van de nieuwe detacheringsrichtlijn, roept Rutte nogmaals op om sociale dumping en sociale fraude aan te pakken. Arbeiders doorheen de hele Unie moeten op gelijke manier worden verloond. “Same pay, same work, same place” Aldus Rutte.

3. Wereldhandel

Voor Rutte is de EU al reeds een globale speler inzake wereldhandel. Toch ziet hij een nog ambitieuzer rol voor de EU op vlak van handel weggelegd. Zo pleit hij vrijhandelsakkoorden met onder andere Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook een overeenkomst met de Verenigde Staten schrijft de Nederlandse minister-president nog niet af. Deze allen onder het motto van “vrije, eerlijke en sociaal verantwoordelijke handel”.

4. Eigen verantwoordelijkheid voor risico's en schulden

Iedere lidstaat is verantwoordelijk voor eigen risico’s en schulden. Het is niet de bedoeling dat andere lidstaten of de belastingbetaler hier de dupe van worden. Daarom pleit Rutte voor een systeem waarbij de lidstaten zelf verantwoordelijk blijven voor hun schulden. Europese reddingsfondsen mogen pas ingeschakeld worden als laatste toevluchtsoord, en niet als eerste hulp. (lees verder onder tweet)